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Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets

Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets

Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets dimanche 23 août 2026.

Ville
46330 Cabrerets
Département
Lot
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif
Gratuit

Cabrerets

Feu d’artifice à Cabrerets

Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 22:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Dans le cadre de la fête votive, un grand feu d'artifice sera tiré le samedi soir à 22h

Dans le cadre de la fête votive, un grand feu d'artifice sera tiré le samedi soir à 22h

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 24 70 36 12  cdf_cabrerets@orange.fr

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English :

As part of the votive festival, a large fireworks display will be held on Saturday evening at 10 p.m.

L’événement Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot

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