Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets
Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets dimanche 23 août 2026.
Cabrerets
Feu d’artifice à Cabrerets
Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 22:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Dans le cadre de la fête votive, un grand feu d'artifice sera tiré le samedi soir à 22h
Dans le cadre de la fête votive, un grand feu d'artifice sera tiré le samedi soir à 22h
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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 24 70 36 12 cdf_cabrerets@orange.fr
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English :
As part of the votive festival, a large fireworks display will be held on Saturday evening at 10 p.m.
L’événement Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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