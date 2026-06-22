Cabrerets

Feu d’artifice à Cabrerets

Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 22:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre de la fête votive, un grand feu d'artifice sera tiré le samedi soir à 22h

Dans le cadre de la fête votive, un grand feu d'artifice sera tiré le samedi soir à 22h

.

Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 24 70 36 12 cdf_cabrerets@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the votive festival, a large fireworks display will be held on Saturday evening at 10 p.m.

L’événement Feu d’artifice à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot