Salon du livre Roman policier Cabrerets
Salon du livre Roman policier Cabrerets dimanche 20 septembre 2026.
Cabrerets
Salon du livre Roman policier
Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le foyer rural de Cabrerets et l'association "La route du Célé" présentent la 3e édition du salon du livre Policier
Le foyer rural de Cabrerets et l'association "La route du Célé" présentent la 3e édition du salon du livre Policier. Restauration et buvette sur place.
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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 27 30 63 43
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Le foyer rural de Cabrerets et l'association "La route du Célé" présentent la 3e édition du salon du livre Policier
L’événement Salon du livre Roman policier Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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