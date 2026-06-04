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Fête de Cabrerets Cabrerets

Fête de Cabrerets Cabrerets

Fête de Cabrerets Cabrerets vendredi 21 août 2026.

Ville : 46330 Cabrerets

Département : Lot

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : Gratuit

Cabrerets

Fête de Cabrerets

Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Comme chaque année, venez profiter de nos 3 jours de fêtes estivales !

Musique, animations et gourmandises non-stop !

Comme chaque année, venez profiter de nos 3 jours de fêtes estivales !

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 24 70 36 12  cdf_cabrerets@orange.fr

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English :

Like every year, come and enjoy our 3 days of summer festivities!

Music, entertainment and non-stop treats!

L’événement Fête de Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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