Fête de Cabrerets Cabrerets
Fête de Cabrerets Cabrerets vendredi 21 août 2026.
Cabrerets
Fête de Cabrerets
Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Comme chaque année, venez profiter de nos 3 jours de fêtes estivales !
Musique, animations et gourmandises non-stop !
Comme chaque année, venez profiter de nos 3 jours de fêtes estivales !
Musique, animations et gourmandises non-stop !
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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 24 70 36 12 cdf_cabrerets@orange.fr
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English :
Like every year, come and enjoy our 3 days of summer festivities!
Music, entertainment and non-stop treats!
L’événement Fête de Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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