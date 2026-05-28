Vide-greniers annuel à Cabrerets Place du communal Cabrerets

Cabrerets

Vide-greniers annuel à Cabrerets

Place du communal Parking P2 Cabrerets Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Organisée par le foyer rural

Organisée par le foyer rural. Venez dénicher la perle rare.

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Place du communal Parking P2 Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 79 31 70 37 villagesenchemain@gmail.com

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English :

Organized by the foyer rural

L’événement Vide-greniers annuel à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot