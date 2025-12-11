Ouverture des ateliers de la résidence d’artistes aux Ateliers des Arques Verrière du Presbytère Les Arques

Ouverture des ateliers de la résidence d’artistes aux Ateliers des Arques

Verrière du Presbytère Le Bourg Les Arques Lot

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

2026-05-20

Rendez-vous pour l’Ouverture des ateliers !

Durant leur séjour, les artistes sont invités à présenter leur projet en cours de réalisation au public

Durant leur séjour, les artistes sont invités à présenter leur projet en cours de réalisation au public. À cette occasion, les artistes vous recevront dans leurs ateliers pour vous présenter leurs recherches et travaux en cours de réalisation. Ils donnent à voir et à comprendre leurs pistes de recherche, leur processus de création, leurs références et sources d’inspiration.

L’Ouverture des ateliers, c’est le moment idéal pour découvrir en avant première les recherches en cours et échanger tranquillement avec les artistes dans leur atelier.

Ce moment fait office d’étape dans le cheminement que représente la résidence pour les artistes. Il est suivi d’un moment de convivialité dans le jardin du Presbytère.

Pendant une heure, vous serez invités à circuler entre les différents ateliers pour découvrir les projets in progress et rencontrer les artistes en résidence. .

Verrière du Presbytère Le Bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

English :

See you at the Studio Opening!

During their stay, artists are invited to present their projects in progress to the public

