Visite-atelier Images infinies au musée Zadkine des Arques Les Arques
Visite-atelier Images infinies au musée Zadkine des Arques Les Arques vendredi 24 juillet 2026.
Les Arques
Visite-atelier Images infinies au musée Zadkine des Arques
Musée Zadkine Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Quelques pliages et découpes et hop ! nos mains tournent et retournent une carte à l'infini ! Les enfants pourront ainsi créer une carte astucieuse et intrigante en s'inspirant des couleurs et des motifs chers à Valentine Prax et Ossip Zadkine.
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
Quelques pliages et découpes et hop ! nos mains tournent et retournent une carte à l'infini ! Les enfants pourront ainsi créer une carte astucieuse et intrigante en s'inspirant des couleurs et des motifs chers à Valentine Prax et Ossip Zadkine.
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Musée Zadkine Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 82 11 04 66 museezadkine@lot.fr
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English :
After a guided tour of the museum, it's up to you to be the artists!
A few folds and cut-outs and wham! our hands turn and turn a card over and over again! Children will be able to create a clever and intriguing card inspired by the colors and motifs dear to Valentine Prax and Ossip Zadkine.
L’événement Visite-atelier Images infinies au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cazals-Salviac
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