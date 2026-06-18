Les ateliers famille aux Ateliers des Arques gravure sur Tétra Pak Les ateliers des arques Les Arques mercredi 22 juillet 2026.

Les Arques

Les ateliers famille aux Ateliers des Arques gravure sur Tétra Pak

Les ateliers des arques Le Presbytère Les Arques Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Suite à la visite commentée de l'exposition d'été des Ateliers des Arques (1h de visite environ), les participant.e.s seront invités à un atelier Gravure sur Tétra Pak, la fameuse brique alimentaire !

Après avoir réalisé un dessin au feutre sur une petite plaque, les participant.e.s passent à la gravure, puis à l'encrage et à l'impression, comme de véritables artistes imprimeurs

Suite à la visite commentée de l'exposition d'été des Ateliers des Arques (1h de visite environ), les participant.e.s seront invités à un atelier Gravure sur Tétra Pak, la fameuse brique alimentaire !

Après avoir réalisé un dessin au feutre sur une petite plaque, les participant.e.s passent à la gravure, puis à l'encrage et à l'impression, comme de véritables artistes imprimeurs. Rouge, noir, bleu, jaune mais aussi argenté, cuivré ou doré toutes les couleurs sont possibles avec cette technique de gravure "maison". Chacun repart avec ses tirages imprimés.

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Les ateliers des arques Le Presbytère Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

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English :

Following the guided tour of the exhibition by %E0%Ateliers des Arques (approximately 1-hour tour), participants will be invited to a Tetra Pak engraving workshop—using the famous food carton!

After drawing a design with a marker on a small plate, participants will move on to engraving, then inking, and finally printing, just like real printmakers

L’événement Les ateliers famille aux Ateliers des Arques gravure sur Tétra Pak Les Arques a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Gourdon