Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques le bourg Les Arques

Les Arques

Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques

le bourg Musée Zadkine Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

L'atelier "Peinture sur plexi" est animé par Brigitte Thyssen (Musée Zadkine)

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

L'atelier "Peinture sur plexi" est animé par Brigitte Thyssen (Musée Zadkine). Il est en lien avec l'exposition temporaire L'envol de Valentine Prax. L'intimité d'une vie de peintre.

.

le bourg Musée Zadkine Les Arques 46250 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a guided tour of the museum, it’s your turn to be an artist!

The "Painting on Plexiglas" workshop is led by Brigitte Thyssen (Musée Zadkine)

L’événement Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cazals-Salviac