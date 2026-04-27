Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques le bourg Les Arques
Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques le bourg Les Arques vendredi 17 juillet 2026.
Les Arques
Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques
le bourg Musée Zadkine Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
L'atelier "Peinture sur plexi" est animé par Brigitte Thyssen (Musée Zadkine)
Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !
L'atelier "Peinture sur plexi" est animé par Brigitte Thyssen (Musée Zadkine). Il est en lien avec l'exposition temporaire L'envol de Valentine Prax. L'intimité d'une vie de peintre.
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le bourg Musée Zadkine Les Arques 46250 Lot Occitanie
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English :
After a guided tour of the museum, it’s your turn to be an artist!
The "Painting on Plexiglas" workshop is led by Brigitte Thyssen (Musée Zadkine)
L’événement Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cazals-Salviac
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