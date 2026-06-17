Soirée concert à La Récréation, Les Arques Le bourg Les Arques jeudi 2 juillet 2026.

Les Arques

Soirée concert à La Récréation, Les Arques

Le bourg La Récréation Les Arques Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Profitez d'une soirée conviviale mêlant musique live et plaisirs de la table dans le cadre enchanteur de La Récréation.

Profitez d'une soirée conviviale mêlant musique live et plaisirs de la table dans le cadre enchanteur de La Récréation.

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Le bourg La Récréation Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 88 08 lsoupirot@gmail.com

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English :

Enjoy a fun evening combining live music and fine dining in the enchanting setting of La R%E9cr%E9ation.

L’événement Soirée concert à La Récréation, Les Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon