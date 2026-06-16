Les Arques

Atelier fabrication d’instrument aux Arques

Le Presbytère Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Après une courte visite de l'exposition, petits et grands fabriquent un instrument à partir d'objets du quotidien

Après une courte visite de l'exposition, petits et grands fabriquent un instrument à partir d'objets du quotidien. On explore les sons, les matières…et on joue ensemble ! Chacun repart avec son instrument.

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Le Presbytère Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

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English :

After a brief tour of the exhibition, visitors of all ages make an instrument out of everyday objects

L’événement Atelier fabrication d’instrument aux Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gourdon