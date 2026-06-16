Atelier fabrication d’instrument aux Arques Les Arques
Atelier fabrication d’instrument aux Arques Les Arques mercredi 15 juillet 2026.
Les Arques
Atelier fabrication d’instrument aux Arques
Le Presbytère Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Après une courte visite de l'exposition, petits et grands fabriquent un instrument à partir d'objets du quotidien
Après une courte visite de l'exposition, petits et grands fabriquent un instrument à partir d'objets du quotidien. On explore les sons, les matières…et on joue ensemble ! Chacun repart avec son instrument.
.
Le Presbytère Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a brief tour of the exhibition, visitors of all ages make an instrument out of everyday objects
L’événement Atelier fabrication d’instrument aux Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gourdon
À voir aussi à Les Arques (Lot)
- Fête de la musique à la P’tite Place aux Arques Les Arques 21 juin 2026
- Soirée de vernissage de l’exposition estivale Les Arques 26 juin 2026
- Exposition restitution de la Résidence d’artistes what remains before fully fading away aux Ateliers des Arques Les Arques 27 juin 2026
- Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine Les Arques 12 juillet 2026
- Atelier Peinture sur plexi au musée Zadkine des Arques le bourg Les Arques 17 juillet 2026