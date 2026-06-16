VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques mercredi 29 juillet 2026.

Les Arques

VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques

Le Presbytère Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Bianca Millon-Devigne (graphiste) et Marine Semeria (artiste) ont imaginé un dispositif de médiation à l'art contemporain, à l'attention des tout-petits

Bianca Millon-Devigne (graphiste) et Marine Semeria (artiste) ont imaginé un dispositif de médiation à l'art contemporain, à l'attention des tout-petits. Lors de cette visite insolite, les bébés seront invités à sentir, toucher, regarder, écouter et jouer avec les formes et les couleurs dans l'espace frais de l'ancien presbytère.

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Le Presbytère Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

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English :

Bianca Millon-Devigne (graphic designer) and Marine Semeria (artist) have created an educational program on contemporary art designed for very young children

L’événement VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gourdon