Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques

VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques

VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Le Presbytère

Ville : 46250 Les Arques

Département : Lot

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Arques

VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques

Le Presbytère Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Bianca Millon-Devigne (graphiste) et Marine Semeria (artiste) ont imaginé un dispositif de médiation à l'art contemporain, à l'attention des tout-petits

Bianca Millon-Devigne (graphiste) et Marine Semeria (artiste) ont imaginé un dispositif de médiation à l'art contemporain, à l'attention des tout-petits. Lors de cette visite insolite, les bébés seront invités à sentir, toucher, regarder, écouter et jouer avec les formes et les couleurs dans l'espace frais de l'ancien presbytère.

  .

Le Presbytère Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70  ateliersdesarques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bianca Millon-Devigne (graphic designer) and Marine Semeria (artist) have created an educational program on contemporary art designed for very young children

L’événement VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gourdon

À voir aussi à Les Arques (Lot)