VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques
VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques mercredi 29 juillet 2026.
Les Arques
VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques
Le Presbytère Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Bianca Millon-Devigne (graphiste) et Marine Semeria (artiste) ont imaginé un dispositif de médiation à l'art contemporain, à l'attention des tout-petits
Bianca Millon-Devigne (graphiste) et Marine Semeria (artiste) ont imaginé un dispositif de médiation à l'art contemporain, à l'attention des tout-petits. Lors de cette visite insolite, les bébés seront invités à sentir, toucher, regarder, écouter et jouer avec les formes et les couleurs dans l'espace frais de l'ancien presbytère.
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Le Presbytère Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com
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English :
Bianca Millon-Devigne (graphic designer) and Marine Semeria (artist) have created an educational program on contemporary art designed for very young children
L’événement VIB (Visite Insolite pour Bébé) aux Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gourdon
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