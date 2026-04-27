Visite-atelier Peinture sur coquillages au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine Les Arques

Les Arques

Visite-atelier Peinture sur coquillages au musée Zadkine des Arques

Musée Zadkine Le bourg Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Partez à la découverte du sculpteur Ossip Zadkine et de la peintre Valentine Prax en famille

Partez à la découverte du sculpteur Ossip Zadkine et de la peintre Valentine Prax en famille. Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes, accompagnés de Brigitte Thyssen !

Cet atelier est en lien avec l'exposition temporaire L'envol de Valentine Prax. L'intimité d'une vie de peintre

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Musée Zadkine Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie

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English :

Discover sculptor Ossip Zadkine and painter Valentine Prax with your family

L’événement Visite-atelier Peinture sur coquillages au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Gourdon