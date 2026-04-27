Visite-atelier Peinture sur coquillages au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine Les Arques
Visite-atelier Peinture sur coquillages au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine Les Arques vendredi 7 août 2026.
Les Arques
Visite-atelier Peinture sur coquillages au musée Zadkine des Arques
Musée Zadkine Le bourg Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Partez à la découverte du sculpteur Ossip Zadkine et de la peintre Valentine Prax en famille
Partez à la découverte du sculpteur Ossip Zadkine et de la peintre Valentine Prax en famille. Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes, accompagnés de Brigitte Thyssen !
Cet atelier est en lien avec l'exposition temporaire L'envol de Valentine Prax. L'intimité d'une vie de peintre
.
Musée Zadkine Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover sculptor Ossip Zadkine and painter Valentine Prax with your family
L’événement Visite-atelier Peinture sur coquillages au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Gourdon
À voir aussi à Les Arques (Lot)
- Le Tour de Ladoux Les Arques Lot 1 mai 2026
- La Vallée de la Masse Les Arques Lot 1 mai 2026
- Ouverture des ateliers de la résidence d’artistes aux Ateliers des Arques Verrière du Presbytère Les Arques 20 mai 2026
- Soirée de vernissage de l’exposition estivale Les Arques 26 juin 2026
- Exposition restitution de la Résidence d’artistes what remains before fully fading away aux Ateliers des Arques Les Arques 27 juin 2026