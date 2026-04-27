Les Arques

Visite-atelier Images infinies au musée Zadkine des Arques

Musée Zadkine Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Quelques pliages et découpes et hop ! nos mains tournent et retournent une carte à l'infini ! Les enfants pourront ainsi créer une carte astucieuse et intrigante en s'inspirant des couleurs et des motifs chers à Valentine Prax et Ossip Zadkine.

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Quelques pliages et découpes et hop ! nos mains tournent et retournent une carte à l'infini ! Les enfants pourront ainsi créer une carte astucieuse et intrigante en s'inspirant des couleurs et des motifs chers à Valentine Prax et Ossip Zadkine.

.

Musée Zadkine Les Arques 46250 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a guided tour of the museum, it's up to you to be the artists!

A few folds and cut-outs and wham! our hands turn and turn a card over and over again! Children will be able to create a clever and intriguing card inspired by the colors and motifs dear to Valentine Prax and Ossip Zadkine.

L’événement Visite-atelier Images infinies au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Gourdon