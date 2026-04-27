Lecture Journal de la création au musée Zadkine des Arques le bourg Les Arques

Les Arques

Lecture Journal de la création au musée Zadkine des Arques

le bourg Musée Zadkine Les Arques Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Pendant des millénaires, tout paraissait simple aux hommes la création, aux femmes la procréation

Pendant des millénaires, tout paraissait simple aux hommes la création, aux femmes la procréation. L’émancipation féminine a bousculé cette distribution des rôles et mis à mal la muse féminine, l’œuvre d’art comme amante ou comme “enfant” de l’artiste. Dans cet essai autobiographique, Nancy Huston croise ses recherches sur les couples d’écrivains et le journal de sa propre grossesse.

En écho à la thématique femmes artistes femmes d’artistes développée dans le cadre de l’exposition dédiée à Valentine Prax.

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le bourg Musée Zadkine Les Arques 46250 Lot Occitanie

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English :

For millennia, everything seemed simple: men created, women procreated

L’événement Lecture Journal de la création au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cazals-Salviac