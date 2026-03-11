Sortie nature Histoire et usages des plantes

ENS Vallée de la Masse Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le long des chemins, vous apprendrez à reconnaître les plantes de nos campagnes qui côtoient notre environnement quotidien

Le long des chemins, vous apprendrez à reconnaître les plantes de nos campagnes qui côtoient notre environnement quotidien. Pour chacune, découvrez l’origine de son nom, ses principales utilisations culinaires, médicinales et artisanales. On observe, on touche et on savoure quelques préparations en fin d’animation. Et si nous remettions au goût du jour ces plantes aux propriétés oubliées ?

Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d'un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs. Des animations sont régulièrement organisées…

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ENS Vallée de la Masse Les Arques 46250 Lot Occitanie

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English :

Along the paths, you will learn to recognize the plants of our countryside that are part of our daily environment

L’événement Sortie nature Histoire et usages des plantes Les Arques a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Gourdon