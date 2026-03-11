Sortie nature Histoire et usages des plantes Les Arques
Sortie nature Histoire et usages des plantes Les Arques mercredi 17 juin 2026.
Sortie nature Histoire et usages des plantes
ENS Vallée de la Masse Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le long des chemins, vous apprendrez à reconnaître les plantes de nos campagnes qui côtoient notre environnement quotidien
Le long des chemins, vous apprendrez à reconnaître les plantes de nos campagnes qui côtoient notre environnement quotidien. Pour chacune, découvrez l’origine de son nom, ses principales utilisations culinaires, médicinales et artisanales. On observe, on touche et on savoure quelques préparations en fin d’animation. Et si nous remettions au goût du jour ces plantes aux propriétés oubliées ?
Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d'un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs. Des animations sont régulièrement organisées…
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ENS Vallée de la Masse Les Arques 46250 Lot Occitanie
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English :
Along the paths, you will learn to recognize the plants of our countryside that are part of our daily environment
L’événement Sortie nature Histoire et usages des plantes Les Arques a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Gourdon