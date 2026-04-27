Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine Les Arques

Les Arques

Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques

Musée Zadkine Le bourg Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Auteure, compositrice, chanteuse, accompagnée de sa guitare, Stéphanie Della Rocca partage un univers sensible et délicat, rempli de poésie

Auteure, compositrice, chanteuse, accompagnée de sa guitare, Stéphanie Della Rocca partage un univers sensible et délicat, rempli de poésie. Tantôt sensible, tantôt déjantée, elle emprunte au jazz sa richesse et au folk sa liberté. Les mots sont choisis, les textes ciselés, pour ce voyage au cœur des expériences universelles, car Stéphanie chante un chemin de femme, mais aussi une ode à la vie, à la terre et au vivant.

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Musée Zadkine Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie

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English :

Writer, composer, singer, accompanied by her guitar, Stéphanie Della Rocca shares a sensitive and delicate universe, full of poetry

L’événement Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Gourdon