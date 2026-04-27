Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine Les Arques
Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine Les Arques dimanche 12 juillet 2026.
Les Arques
Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques
Musée Zadkine Le bourg Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Auteure, compositrice, chanteuse, accompagnée de sa guitare, Stéphanie Della Rocca partage un univers sensible et délicat, rempli de poésie
Auteure, compositrice, chanteuse, accompagnée de sa guitare, Stéphanie Della Rocca partage un univers sensible et délicat, rempli de poésie. Tantôt sensible, tantôt déjantée, elle emprunte au jazz sa richesse et au folk sa liberté. Les mots sont choisis, les textes ciselés, pour ce voyage au cœur des expériences universelles, car Stéphanie chante un chemin de femme, mais aussi une ode à la vie, à la terre et au vivant.
.
Musée Zadkine Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writer, composer, singer, accompanied by her guitar, Stéphanie Della Rocca shares a sensitive and delicate universe, full of poetry
L’événement Chansons poético-sauvages de Stéphanie Della Rocca au musée Zadkine des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Gourdon
À voir aussi à Les Arques (Lot)
- Le Tour de Ladoux Les Arques Lot 1 mai 2026
- La Vallée de la Masse Les Arques Lot 1 mai 2026
- Ouverture des ateliers de la résidence d’artistes aux Ateliers des Arques Verrière du Presbytère Les Arques 20 mai 2026
- Soirée de vernissage de l’exposition estivale Les Arques 26 juin 2026
- Exposition restitution de la Résidence d’artistes what remains before fully fading away aux Ateliers des Arques Les Arques 27 juin 2026