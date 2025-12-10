Soirée de vernissage de l’exposition estivale Les Arques

Soirée de vernissage de l’exposition estivale

Place de la Mairie Les Arques Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

En 2026, Louise Nicolas de Lamballerie assure la direction artistique de cette 35e résidence. Venez découvrir l’exposition en compagnie de la commissaire et des artistes invité·es ! .

Place de la Mairie Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

English :

The Ateliers des Arques team invites you to the opening of the exhibition closing the 35th artist residency at Ateliers des Arques!

In 2026, Louise Nicolas de Lamballerie is the artistic director of this 35th residency

