Les Arques

Fête de la musique à la P’tite Place aux Arques

La P’tite Place Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter de la Fête de la musique pour se détendre et écouter de la musique ! The L.A

Venez profiter de la Fête de la musique pour se détendre et écouter de la musique ! The L.A. Boys, Marzipan (DJ set) et Arques 2 Back (mix des artistes en résidence) animeront la soirée.

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La P’tite Place Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 7 88 48 82 94

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English :

Come take advantage of the Fête de la musique to relax and listen to some music! The L.A

L’événement Fête de la musique à la P’tite Place aux Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cazals-Salviac