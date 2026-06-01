Fête de la musique à la P’tite Place aux Arques Les Arques
Fête de la musique à la P’tite Place aux Arques Les Arques dimanche 21 juin 2026.
Les Arques
Fête de la musique à la P’tite Place aux Arques
La P’tite Place Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez profiter de la Fête de la musique pour se détendre et écouter de la musique ! The L.A
Venez profiter de la Fête de la musique pour se détendre et écouter de la musique ! The L.A. Boys, Marzipan (DJ set) et Arques 2 Back (mix des artistes en résidence) animeront la soirée.
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La P’tite Place Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 7 88 48 82 94
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English :
Come take advantage of the Fête de la musique to relax and listen to some music! The L.A
L’événement Fête de la musique à la P’tite Place aux Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cazals-Salviac
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