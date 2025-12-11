Exposition restitution de la Résidence d’artistes Solfège du déséquilibre aux Ateliers des Arques Les Arques

Exposition restitution de la Résidence d’artistes Solfège du déséquilibre aux Ateliers des Arques

La Verrière du Presbytère Les Arques Lot

Gratuit

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

2026-06-27

Venez découvrir la restitution de cette 35ème résidence Solfège du déséquilibre dans le cadre de l’exposition d’été, sous la direction de Louise Nicolas de Lamballerie qui développe un projet centré sur les moulines à fer du Quercy, symbole historique d’une industrie hydraulique qui a marqué le paysage local depuis le XIIIe siècle. Plutôt que de privilégier la lecture visuelle du territoire, elle place l’écoute au cœur de sa démarche curatoriale, explorant comment les sons façonnent et transforment l’environnement.

Le projet développé invite des artistes aux pratiques variées, entre arts visuels, sonores et métiers d’art.

L’exposition restitue les travaux développés sur plusieurs semaines de résidence, individuellement et parfois collectivement, et dévoile au plus grand nombre les pièces réalisées. .

Come and discover the results of this 35th Solfège du déséquilibre residency as part of the summer exhibition, under the direction of Louise Nicolas de Lamballerie, who is developing a project centered on the iron mills of Quercy, the historic symbol of a hydraulic industry that has marked the local landscape since the 13th century

