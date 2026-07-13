Informations pratiques

Les Arques

Les Arques en fête

Le bourg Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez profiter d'une journée de fête votive aux Arques, organisée par le Comité des fêtes ! Toujours sur la place centrale de notre beau village, entre l'église, le presbytère et la Mairie

Venez profiter d'une journée de fête votive aux Arques, organisée par le Comité des fêtes ! Toujours sur la place centrale de notre beau village, entre l'église, le presbytère et la Mairie. Un super cadre pour une superbe soirée sous les étoiles…

.

Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie lesarquesanimations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a day of village festivities in Les Arques, organized by the Festival Committee! As always, the event will take place in the central square of our beautiful village, between the church, the rectory, and City Hall

L’événement Les Arques en fête Les Arques a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Cazals-Salviac