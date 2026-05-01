Cahors

Cercle de parole sur le thème reconnaître et apaiser mes émotions

186 Rue du Docteur Jean Ségala Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:45:00

fin : 2026-05-21 17:45:00

Date(s) :

2026-05-21

Cercle de parole en petit groupe animé par une professionnelle, permettant de s'exprimer, d'écouter et d'échanger en toute simplicité dans un cadre bienveillant et sécurisé.

Cercle de parole en petit groupe animé par une professionnelle, permettant de s'exprimer, d'écouter et d'échanger en toute simplicité dans un cadre bienveillant et sécurisé.

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186 Rue du Docteur Jean Ségala Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 33 27 43 94 psychovisiocom@gmail.com

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English :

Small-group talking circle facilitated by a professional, allowing people to express themselves, listen and exchange in a simple, caring and secure setting.

L’événement Cercle de parole sur le thème reconnaître et apaiser mes émotions Cahors a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot