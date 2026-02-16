Animation pédagogique Mosaïque antique Cahors
Animation pédagogique Mosaïque antique 8 Rue de la Halle Cahors Lot 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16
Animation pédagogique Mosaïque antique 8 Rue de la Halle Cahors Lot 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16
Théâtre "Touchée par fées" Place François Mitterrand Cahors Lot débute le Début : 2026-02-17 20:30:00 2026-02-17
Conférence Les serpents du Lot Rue Pierre Mendès France Cahors Lot 2026-02-17 20:30:00 2026-02-17
Rencontres littéraires 185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot 2026-02-20 18:00:00 2026-02-20
SMAConnexion 2026 430 allée des Soupirs Cahors Lot 2026-02-21 21:00:00 2026-02-21
Bal traditionnel de la MJC Place Claude Rousseau Cahors Lot 2026-02-21 21:00:00 2026-02-21
Trail Les Collines du Diable Cahors Lot 2026-02-22 2026-02-22
Initiations aux danses indiennes Place Claude Rousseau Cahors Lot 2026-02-24 14:00:00 2026-02-24
Animation pédagogique L'architecture en pli 8 Rue de la Halle Cahors Lot 2026-02-24 14:00:00 2026-02-24
Place aux jeux! 185 Avenue Jean-Jaurès Cahors Lot 2026-02-26 14:00:00 2026-02-26
2026-02-27 à 21:00 LES CROQUANTS SAF FEH LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46
Concert aux Docks LES CROQUANTS + Saf Feh Allée des Soupirs Cahors Lot 2026-02-27 21:00:00 2026-02-27
Club échecs 185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot 2026-02-28 14:00:00 2026-02-28
Danse au Théâtre "Secrets du ballet" Place François Mitterrand Cahors Lot débute le Début : 2026-02-28 20:30:00 2026-02-28
Théâtre "Projet Q" (Sortie de résidence) Place François Mitterrand Cahors Lot débute le Début : 2026-04-24 18:30:00 2026-04-24
Théâtre "Orlando, Dalida et nous" (Sortie de résidence) Place François Mitterrand Cahors Lot débute le Début : 2026-03-06 18:30:00 2026-03-06
Atelier danse/théâtre Le moindre geste 26 Place Claude Rousseau Cahors Lot 2026-03-08 14:00:00 2026-03-08
Œuvres pastorales 792 Rue Emile Zola Cahors Lot 2026-03-08 16:00:00 2026-03-08
Spectacle musical à l'Auditorium "Au creux de l’oreille" Place des Consuls Cahors Lot débute le Début : 2026-03-09 17:30:00 2026-03-09
Théâtre "Parler pointu" Place François Mitterrand Cahors Lot débute le Début : 2026-03-10 20:30:00 2026-03-10