Spectacle musical à l’Auditorium « Au creux de l’oreille » Cahors lundi 9 mars 2026.
Place des Consuls Cahors Lot
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-03-09 17:30:00
Entrez, installez-vous et tendez l’oreille. Écoutez et laissez-nous vous raconter ces voix qui chantent leur histoire, ces paysages d’ici qui semblent d’ailleurs, ces comptines d’ailleurs qui semblent familières.
La compagnie Pic & Colegram est à l’initiative d’un vaste travail de collectage de chansons et comptines du monde sur le territoire montpelliérain et le bassin de Thau. Au creux de l’oreille est une création imaginée comme un instant suspendu ; comme une plongée dans l’intimité des donneurs de chansons . La voix des 3 musiciennes se mêle à celles des chanteurs et chanteuses d’un instant ; le violoncelle, la flûte en sol, la kalimba… accompagnent et construisent le voyage.
Spectacle familial à partir de 2 ans. .
Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 10
English :
Compagnie Pic & Colegram
Come in, take a seat and listen carefully
German :
Compagnie Pic & Colegram
Kommen Sie herein, lehnen Sie sich zurück und spitzen Sie die Ohren
Italiano :
Società Pic & Colegram
Entrate, sedetevi e ascoltate con attenzione
Espanol :
Empresa Pic & Colegram
Entra, toma asiento y escucha con atención
