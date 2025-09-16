Spectacle musical à l’Auditorium « Au creux de l’oreille »

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 17:30:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Compagnie Pic & Colegram

Entrez, installez-vous et tendez l’oreille

Compagnie Pic & Colegram

Entrez, installez-vous et tendez l’oreille. Écoutez et laissez-nous vous raconter ces voix qui chantent leur histoire, ces paysages d’ici qui semblent d’ailleurs, ces comptines d’ailleurs qui semblent familières.

La compagnie Pic & Colegram est à l’initiative d’un vaste travail de collectage de chansons et comptines du monde sur le territoire montpelliérain et le bassin de Thau. Au creux de l’oreille est une création imaginée comme un instant suspendu ; comme une plongée dans l’intimité des donneurs de chansons . La voix des 3 musiciennes se mêle à celles des chanteurs et chanteuses d’un instant ; le violoncelle, la flûte en sol, la kalimba… accompagnent et construisent le voyage.

Spectacle familial à partir de 2 ans. .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 10

English :

Compagnie Pic & Colegram

Come in, take a seat and listen carefully

German :

Compagnie Pic & Colegram

Kommen Sie herein, lehnen Sie sich zurück und spitzen Sie die Ohren

Italiano :

Società Pic & Colegram

Entrate, sedetevi e ascoltate con attenzione

Espanol :

Empresa Pic & Colegram

Entra, toma asiento y escucha con atención

L’événement Spectacle musical à l’Auditorium « Au creux de l’oreille » Cahors a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Cahors Vallée du Lot