Je fais de la céramique atelier primitif avec Filomena Pucci Cahors jeudi 11 juin 2026.

Cahors

Je fais de la céramique atelier primitif avec Filomena Pucci

2 rue Olivier de Magny Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 15:00:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

La céramiste Filomena Pucci vous propose des ateliers primitifs tout au long de l'été.

La céramiste Filomena Pucci vous propose des ateliers primitifs tout au long de l'été.

.

2 rue Olivier de Magny Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ceramist Filomena Pucci offers you primitive workshops all summer long.

L’événement Je fais de la céramique atelier primitif avec Filomena Pucci Cahors a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot