Je fais de la céramique atelier primitif avec Filomena Pucci Cahors
Je fais de la céramique atelier primitif avec Filomena Pucci Cahors jeudi 11 juin 2026.
Cahors
Je fais de la céramique atelier primitif avec Filomena Pucci
2 rue Olivier de Magny Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 15:00:00
fin : 2026-07-02 18:00:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
La céramiste Filomena Pucci vous propose des ateliers primitifs tout au long de l'été.
La céramiste Filomena Pucci vous propose des ateliers primitifs tout au long de l'été.
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2 rue Olivier de Magny Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36
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English :
Ceramist Filomena Pucci offers you primitive workshops all summer long.
L’événement Je fais de la céramique atelier primitif avec Filomena Pucci Cahors a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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