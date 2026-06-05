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Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors

Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors

Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors samedi 13 juin 2026.

Adresse : 185 avenue Jean-Jaurès

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Cahors

Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Contes et chansons en V.O à venir écouter à la Médiathèque de Cahors

Contes et chansons en V.O à venir écouter à la Médiathèque de Cahors. Pour tous les âges.

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185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44 

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English :

Tales and songs in V.O to be heard at the Médiathèque de Cahors

L’événement Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot

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