Cahors

Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Contes et chansons en V.O à venir écouter à la Médiathèque de Cahors

Contes et chansons en V.O à venir écouter à la Médiathèque de Cahors. Pour tous les âges.

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185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

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English :

Tales and songs in V.O to be heard at the Médiathèque de Cahors

L’événement Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot