Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors
Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors samedi 13 juin 2026.
Cahors
Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors
185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Contes et chansons en V.O à venir écouter à la Médiathèque de Cahors
Contes et chansons en V.O à venir écouter à la Médiathèque de Cahors. Pour tous les âges.
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185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
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English :
Tales and songs in V.O to be heard at the Médiathèque de Cahors
L’événement Lectures jeunesse en langues étrangères à la Médiathèque de Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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