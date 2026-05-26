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Festival Cahors Juin Jardins balade inaugurale Le Chai Cahors

Festival Cahors Juin Jardins balade inaugurale Le Chai Cahors

Festival Cahors Juin Jardins balade inaugurale Le Chai Cahors vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le Chai

Adresse : 52 avenue André Breton

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Cahors

Festival Cahors Juin Jardins balade inaugurale

Le Chai 52 avenue André Breton Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-05 19:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Balade inaugurale dans les jardins en présence des artistes.

Balade inaugurale dans les jardins en présence des artistes.

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Le Chai 52 avenue André Breton Cahors 46000 Lot Occitanie   contact@juin-jardins.fr

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English :

Inaugural stroll through the gardens in the presence of the artists.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins balade inaugurale Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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