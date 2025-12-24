Concert aux Docks les 10 ans de la Soul Family, Cahors

Concert aux Docks les 10 ans de la Soul Family

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 10 EUR

29 mai 2026 21:00:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

La Soul Family est une chorale dirigée par Claire Aberlenc et accompagnée par Alexis Gibert.

Le répertoire est essentiellement composé de standards de la Soul Music qui ont marqué les 60’s et les 70’s. De Stax à Motown, de Mavis Staple à Tina Turner en passant par le gospel et le blues. Lors de ce spectacle, les années Flower Power seront à l’honneur. La Soul Family vous fera revivre cette époque mythique à travers un spectacle au cours duquel ces choristes vous plongerons dans leur univers. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

The Soul Family is a choir directed by Claire Aberlenc and accompanied by Alexis Gibert.

The repertoire is essentially made up of Soul Music standards from the 60’s and 70’s

