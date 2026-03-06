Cache-cache aux jardins, Musée Henri-Martin Cahors, Cahors

Cache-cache aux jardins Samedi 23 mai, 17h00 Musée Henri-Martin Cahors Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

« Cache-cahe aux jardins » est un projet qui met en dialogue les oeuvres peintes par Henri Martin (conservées au musée), les jardins (Domaine de Marqueyrol, Labastide du Vert) dont elles s’inspirent et une classe d’enfants de CE2. Mariette Bouillet, de la compagnie Octopus Ritmo, est l’artiste invitée pour donner forme à cette rencontre.

Le projet se déploie sur l’année scolaire 2025-2026. Il est rythmé par des visites-ateliers au musée, un voyage aux jardins de Marqueyrol, de nombreux ateliers de pratique théatrale. Une performance issue de ces temps créatifs sera proposée aux publics lors de la Nuit des Musées 2026.

Musée Henri-Martin Cahors 792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 88 88 http://museehenrimartin.fr https://www.facebook.com/MuseeHenriMartin/;https://www.instagram.com/museehenrimartin/ Le musée de Cahors présente des collections qui s’étendent de l’Antiquité au XXIe siècle. Le musée possède, entre autres, la plus importante collection publique d’œuvres du peintre postimpressionniste Henri Martin.

La classe, l’œuvre !

PG pour la Ville de Cahors