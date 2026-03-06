Cache-cache aux Jardins, Musée Henri-Martin, Cahors

Cache-cache aux Jardins Samedi 23 mai, 19h30 Musée Henri-Martin Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Accompagnés par Mariette Bouillet de la compagnie Octopus Ritmo, les élèves de l’école Lucien Bénac ont découvert la peinture d’Henri Martin au musée. Ils ont aussi visité les jardins de sa maison à Labastide-du-Vert et… imaginé pour vous une surprise à découvrir lors de cette nuit exceptionnelle.

« Cache-cache aux Jardins » est un projet soutenu par la DRAC et qui s’inscrit dans le programme national « La classe, l’oeuvre ! »

Musée Henri-Martin 792 Rue Emile Zola, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565208866 http://www.museehenrimartin.fr Réouvert le 6 mai 2022, au terme d’une longue période de travaux, le musée Henri-Martin s’offre aux publics avec des volumes recréés, des espaces allongés, de nouvelles perspectives ouvertes sur le parc.

Créé en 1833, le musée Henri-Martin rassemble les collections acquises par la Ville. Elles s’étendent du Néolithique au XXIe siècle comprenant d’importantes pièces archéologiques, de nombreuses peintures d’artistes du Quercy ou encore une collection unique autour de la figure de Léon Gambetta, natif de la ville.

Le musée possède la plus importante collection publique de l’artiste postimpressionniste Henri Martin (1860-1943).

La nouvelle conception des espaces permet de déployer, dans des conditions optimales, ses grands décors : la Fenaison et le Monument aux morts.

Accompagnés par Mariette Bouillet de la compagnie Octopus Ritmo, les élèves de l’école Lucien Bénac ont découvert la peinture d’Henri Martin au musée. Ils ont aussi visité les jardins de sa maison à …

©MHM