Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors
Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors samedi 16 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
– coups de coeur, sélection du public, sélection Festhéa
– coups de coeur, sélection du public, sélection Festhéa
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com
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English :
– favorites, audience selection, Festhéa selection
L’événement Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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