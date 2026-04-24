Cahors

Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

– coups de coeur, sélection du public, sélection Festhéa

– coups de coeur, sélection du public, sélection Festhéa

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

– favorites, audience selection, Festhéa selection

L’événement Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot