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Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors

Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors

Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors samedi 16 mai 2026.

Adresse : Place François-Mitterrand

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cahors

Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

– coups de coeur, sélection du public, sélection Festhéa

– coups de coeur, sélection du public, sélection Festhéa

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44  theatrecahors@gmail.com

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English :

– favorites, audience selection, Festhéa selection

L’événement Festival régional de théâtre amateur Cérémonie de clôture du festival 2026 Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot

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