Cahors

Résonances Rupestres Animation et Rencontre à la Médiathèque du Grand Cahors

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27 19:30:00

Date(s) :

2026-05-27

En complément du spectacle SOUS TERRE de la compagnie Matiloun programmée par le Théâtre de Cahors à l’espace Valentré le mercredi 20 mai 2026 à 18h30, et de l'exposition Résonances Rupestres, venez participer à l'animation "Amène ton caillou" et rencontrer Troubs, auteur de bande dessinée, et qui fait parti des artistes ayant créé l'exposition Résonances Rupestres.

En complément du spectacle SOUS TERRE de la compagnie Matiloun programmée par le Théâtre de Cahors à l’espace Valentré le mercredi 20 mai 2026 à 18h30, et de l'exposition Résonances Rupestres, venez participer à l'animation "Amène ton caillou" et rencontrer Troubs, auteur de bande dessinée, et qui fait parti des artistes ayant créé l'exposition Résonances Rupestres.

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185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44 mediatheque@grandcahors.fr

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English :

In addition to the show SOUS TERRE by the Compagnie Matiloun programmed by the Théâtre de Cahors at the Espace Valentré on Wednesday, May 20, 2026 at 6:30 pm, and the exhibition Résonances Rupestres, come and take part in the animation "Amène ton caillou" and meet Troubs, comic strip author, and one of the artists who created the exhibition Résonances Rupestres.

L’événement Résonances Rupestres Animation et Rencontre à la Médiathèque du Grand Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cahors Vallée du Lot