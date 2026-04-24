Alexandro fait son Nougaro Cahors
Alexandro fait son Nougaro Cahors vendredi 22 mai 2026.
Cahors
Alexandro fait son Nougaro
7 Rue René Villars Cahors Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Concert hommage à Claude Nougaro interprété par Alexandro, organisé en partenariat avec une école de musique et son groupe de jazz
Concert hommage à Claude Nougaro interprété par Alexandro, organisé en partenariat avec une école de musique et son groupe de jazz. Cet événement à vocation culturelle et solidaire propose une soirée musicale autour du répertoire de Nougaro, avec une dimension caritative au profit de deux associations.
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7 Rue René Villars Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
Tribute to Claude Nougaro performed by Alexandro, organized in partnership with a music school and its jazz band
L’événement Alexandro fait son Nougaro Cahors a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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