LA CHICA OKALI LES DOCKS Cahors

LA CHICA OKALI Début : 2026-05-22 à 21:00. Tarif : – euros.

Les origines de La Chica sont comme des rivières qui refusent de suivre un seul cours. Ses racines, profondes et denses, plongent dans les terres sauvages du Venezuela, où les montagnes parlent aux nuages et où la terre chaude chante sous les pas. Mais ses branches s’étendent aussi vers Belleville, ce quartier de Paris où les langues s’entremêlent, où la douleur de l’exil danse au rythme des rêves qui s’élèvent. C’est entre ces mondes, dans cet espace où le passé et l’avenir se confrontent, que Sophie Fustec, devenue La Chica, a trouvé sa voix.Quand La Chica chante, ce n’est pas une simple performance. C’est un rituel. Sa voix, puissante et douce à la fois, emplit l’air d’histoires qui ne demandent qu’à être racontées. Elle rappelle à son public – à chacun d’entre nous – que vivre, c’est porter en soi tout ce qui a été, tout ce qui pourrait être, et danser malgré tout. La Chica est une femme qui a appris à embrasser ses origines sans jamais s’y enfermer. Elle est une artiste qui sait que l’art véritable vient des zones d’ombre et de lumière que chacun porte en soi. Et à travers ses mélodies et ses mots, elle nous invite, encore et encore, à faire cette traversée avec elle. OKALILe groupe franco-camerounais Okali dévoile ses sonorités afro trip hop sur scène. Une performance entêtante et libre, aux influences multiples. Le binôme franco-camerounais déploie une musique sans frontière où se côtoient sonorités africaines, trip hop, rock et dub. Refusant les classifications, Okali se prévaut d’une approche instinctive et symboliste de la création musicale. Pour cette raison, la formation prête également une grande attention à sa direction artistique, accompagnant sa musique d’un univers visuel très recherché. Au moment où il se présente devant le public du Cabaret Sauvage, Okali n’a publié que deux singles : « Traveler » et « Gathering ». Ce concert représente donc l’occasion rêvée de plonger plus en profondeur dans l’univers du groupe.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46