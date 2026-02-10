Journée écocitoyenne

Allée François de Fenelon Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Journée festive et engagée ouverte à tous les publics, dédiée à la transition écologique et à l’engagement citoyen

Journée festive et engagée ouverte à tous les publics, dédiée à la transition écologique et à l’engagement citoyen. L’événement propose de nombreuses animations ludiques, pédagogiques et participatives pour sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable, de la biodiversité, des mobilités et des énergies renouvelables. Ateliers, jeux, défis, balades et temps conviviaux invitent petits et grands à découvrir des solutions concrètes pour un avenir plus durable, dans une ambiance musicale et chaleureuse au cœur de la ville.

.

Allée François de Fenelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 89 41 concertation@marie-cahors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive, committed day open to all, dedicated to the ecological transition and civic engagement

L’événement Journée écocitoyenne Cahors a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Cahors Vallée du Lot