Cahors

Portes ouvertes de l’atelier de Pascaline Boura

53 rue du Bousquet Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 11:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Pascaline Boura, peintre et dessinatrice, vous ouvre les portes de son atelier "Au chevet de l'Art"

Pascaline Boura, peintre et dessinatrice, vous ouvre les portes de son atelier "Au chevet de l'Art"

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53 rue du Bousquet Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 84 77 45 58 pascaline.boura@orange.fr

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English :

Pascaline Boura, painter and designer, opens the doors of her studio "Au chevet de l'Art"

L’événement Portes ouvertes de l’atelier de Pascaline Boura Cahors a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot