Portes ouvertes de l’atelier de Pascaline Boura Cahors
Portes ouvertes de l’atelier de Pascaline Boura Cahors vendredi 22 mai 2026.
Cahors
Portes ouvertes de l’atelier de Pascaline Boura
53 rue du Bousquet Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 11:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Pascaline Boura, peintre et dessinatrice, vous ouvre les portes de son atelier "Au chevet de l'Art"
Pascaline Boura, peintre et dessinatrice, vous ouvre les portes de son atelier "Au chevet de l'Art"
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53 rue du Bousquet Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 84 77 45 58 pascaline.boura@orange.fr
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English :
Pascaline Boura, painter and designer, opens the doors of her studio "Au chevet de l'Art"
L’événement Portes ouvertes de l’atelier de Pascaline Boura Cahors a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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