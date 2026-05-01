Concert troupe vocale Résonances Cahors
Concert troupe vocale Résonances Cahors vendredi 15 mai 2026.
Cahors
Concert troupe vocale Résonances
18 rue Saint- Barthélemy Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs
La troupe vocale Résonances chante en chœur, en solos, ou en petits groupes a capella ou avec accompagnement instrumental un répertoire de polyphonies sacrées ou profanes, contemporaines ou traditionnelles, et de variété française et internationale
"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs
La troupe vocale Résonances chante en chœur, en solos, ou en petits groupes a capella ou avec accompagnement instrumental un répertoire de polyphonies sacrées ou profanes, contemporaines ou traditionnelles, et de variété française et internationale. Une savante alchimie où se mêlent exigence musicale, qualité vocale, finesse d’interprétation et passion communicative. Un groupe joyeux et dynamique qui répand la culture dans la bonne humeur et la joie de vivre.
.
18 rue Saint- Barthélemy Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 85 28 18 51 resonances.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
"Petits voyages pour le coeur" Polyphonies traditionnelles et contemporaines chansons d'ici et d'ailleurs
The Résonances vocal troupe sings in chorus, in solos, or in small groups? a capella or with instrumental accompaniment? a repertoire of sacred or secular polyphonies, contemporary or traditional, and French and international variety
L’événement Concert troupe vocale Résonances Cahors a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Instant terroir Cheminant de Saint-Jacques Cahors 9 mai 2026
- Festival régional de théâtre amateur 31ème édition Théâtre de Cahors Cahors 13 mai 2026
- Brocante/Vide-Greniers à Cahors Cahors 13 mai 2026
- Festival régional de théâtre amateur Espèces disparues ? Cahors 13 mai 2026
- Festival régional de théâtre amateur Le village des sourds Cahors 13 mai 2026