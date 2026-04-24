Cahors

Festival régional de théâtre amateur Espèces disparues ?

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Dystopie grinçante de Stéphane Jaubertie / 35min Groupe théâtre des élèves de 3e du collège de l'Impernal de Luzech Mise en scène Eliette Van Wittenberg

– On va où ?

– Dans le passé

Dystopie grinçante de Stéphane Jaubertie / 35min Groupe théâtre des élèves de 3e du collège de l'Impernal de Luzech Mise en scène Eliette Van Wittenberg

– On va où ?

– Dans le passé. Ce soir, vous allez vivre comme autrefois !

– C'est-à-dire ?

– Écouter, regarder par vous-même, échanger avec l'autre, vous poser des questions…

– Pourquoi voulez-vous qu'on échange?

– Pourquoi voulez-vous qu'on se pose des questions?

– Ben oui.

– Pour peut-être.. penser autrement.

Le théâtre est un musée dans lequel l'Homme est à la fois le visiteur et l'oeuvre centrale. Dans sa pièce, Espèces Disparues ? (2025), Stephane Jaubertie nous invite à faire un pas de côté et à considérer notre place dans l'évolution. Le groupe théâtre des élèves de 3e du collège de l'Impernal (Luzech), vous présente son adaptation de cette pièce revisitée dans un format court. Bonne visite !

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

Gritty dystopia by Stéphane Jaubertie / 35min Theatre group of 3rd grade students from l'Impernal college in Luzech Stage direction Eliette Van Wittenberg

? Where are we going?

? Into the past

L’événement Festival régional de théâtre amateur Espèces disparues ? Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot