Sous-terre Spectacle, atelier, rencontres, exposition Caniac-du-Causse
Sous-terre Spectacle, atelier, rencontres, exposition Caniac-du-Causse mercredi 27 mai 2026.
Sous-terre Spectacle, atelier, rencontres, exposition
Caniac-du-Causse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 20:00:00
Date(s) :
2026-05-27
En lien avec le spectacle Sous-terre de la compagnie Matiloun, programmé par le Théâtre de Cahors le 20 mai à l’espace Valentré, la médiathèque du Grand Cahors et le Parc-Géoparc vous propose atelier, rencontre et exposition pour prolonger votre exploration des profondeurs de la terre.
En lien avec le spectacle Sous-terre de la compagnie Matiloun, programmé par le Théâtre de Cahors le 20 mai à l’espace Valentré, la médiathèque du Grand Cahors et le Parc-Géoparc vous propose atelier, rencontre et exposition pour prolonger votre exploration des profondeurs de la terre.
.
Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In connection with the show Sous-terre by the Matiloun company, programmed by the Théâtre de Cahors on May 20 at the Espace Valentré, the Grand Cahors media library and the Parc-Géoparc offer you a workshop, meeting and exhibition to extend your exploration of the depths of the earth.
L’événement Sous-terre Spectacle, atelier, rencontres, exposition Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-02-10 par Pnr des Causses du Quercy