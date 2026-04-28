Cahors

Festival du film de rando Histoires & Crapahutes

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026! Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026! Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026! It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Cahors a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot