Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Cahors
Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Cahors mardi 26 mai 2026.
Cahors
Festival du film de rando Histoires & Crapahutes
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026! Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026! Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !
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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie histoirescrapahutes@yahoo.com
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English :
Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026! It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!
L’événement Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Cahors a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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