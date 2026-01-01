Rencontre avec Aurélien Laparro à la librairie Calligramme Librairie Calligramme Cahors
Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors Lot
Début : 2026-01-22 19:00:00
Le jeudi 22 janvier à 19h, la librairie Calligramme a le plaisir de recevoir Aurélien Laparro autour de son livre "Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes", publié aux éditions Hémisphères.
Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44 calligramme.detourbe@laposte.net
On Thursday, January 22 at 7pm, the Calligramme bookshop is pleased to welcome Aurélien Laparro to discuss his book "Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes", published by Hémisphères
