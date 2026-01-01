Rencontre avec Aurélien Laparro à la librairie Calligramme Librairie Calligramme Cahors

Rencontre avec Aurélien Laparro à la librairie Calligramme

Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Le jeudi 22 janvier à 19h, la librairie Calligramme a le plaisir de recevoir Aurélien Laparro autour de son livre "Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes", publié aux éditions Hémisphères.

Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44 calligramme.detourbe@laposte.net

English :

On Thursday, January 22 at 7pm, the Calligramme bookshop is pleased to welcome Aurélien Laparro to discuss his book "Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes", published by Hémisphères

