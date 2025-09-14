Théâtre « Sous Terre » Cahors

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-05-20 18:30:00

2026-05-20

Sous Terre c’est creuser, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance. Ça a commencé comment ? Ça s’arrête où ? . Deux artistes creusent les questions et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles.

Une véritable plongée dans l’univers souterrain. Croisant documentaire, témoignages de passionnés, mystère de l’art pariétal et littérature, cette descente dans les cavernes est un véritable objet de délicatesse !

En lien avec le spectacle, vous êtes invités à découvrir l’exposition Chroniques Souterraines rassemblant une collection de mondes miniatures sous cloche ayant inspiré l’écriture du spectacle et permettant au spectateur de devenir à son tour explorateur.

Spectacle familial à partir de 7 ans. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

Sous Terre means digging, descending into the ground and immersing oneself in the depths of distant times and childhood

German :

Sous Terre bedeutet graben, in den Boden hinabsteigen und in die Tiefen der fernen Zeit und der Kindheit eintauchen

Italiano :

Sous Terre significa scavare, scendere nella terra e immergersi nelle profondità del tempo passato e dell’infanzia

Espanol :

Sous Terre trata de excavar, de descender a la tierra y sumergirse en las profundidades del tiempo pasado y de la infancia

