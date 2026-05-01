Bibs en Jeux à Cahors Cahors
Bibs en Jeux à Cahors Cahors samedi 30 mai 2026.
Cahors
Bibs en Jeux à Cahors
185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
– Jeux de société animés
– Stand légo
– Jeux d'extérieur
– Billard
– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.
– Jeux de société animés
– Stand légo
– Jeux d'extérieur
– Billard
– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.
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185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
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English :
– Animated board games
– Lego stand
– Outdoor games
– Billiards
– Chess games animated by Cahors échecs.
L’événement Bibs en Jeux à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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