Cahors

Bibs en Jeux à Cahors

185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

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185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

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English :

– Animated board games

– Lego stand

– Outdoor games

– Billiards

– Chess games animated by Cahors échecs.

L’événement Bibs en Jeux à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot