Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors
Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors mardi 2 juin 2026.
Cahors
Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité
Place Bessières Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Venez assister à une conférence sur la sécurité alimentaire avec Stéphane Linou, consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité.
Venez assister à une conférence sur la sécurité alimentaire avec Stéphane Linou, consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité.
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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 89 00
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English :
Come and attend a conference on food safety with Stéphane Linou, consultant, specialist in the essential relationship between food and safety.
L’événement Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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