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Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors

Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors

Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors mardi 2 juin 2026.

Adresse : Place Bessières

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cahors

Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Venez assister à une conférence sur la sécurité alimentaire avec Stéphane Linou, consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité.

Venez assister à une conférence sur la sécurité alimentaire avec Stéphane Linou, consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité.

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 89 00 

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English :

Come and attend a conference on food safety with Stéphane Linou, consultant, specialist in the essential relationship between food and safety.

L’événement Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot

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