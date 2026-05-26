Cahors

Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Venez assister à une conférence sur la sécurité alimentaire avec Stéphane Linou, consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité.

Venez assister à une conférence sur la sécurité alimentaire avec Stéphane Linou, consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité.

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 89 00

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English :

Come and attend a conference on food safety with Stéphane Linou, consultant, specialist in the essential relationship between food and safety.

L’événement Conférence résilience alimentaire et enjeux de sécurité Cahors a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot