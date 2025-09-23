Marathon des vignobles de Cahors Cahors

Marathon des vignobles de Cahors

Allée des Soupirs Cahors Lot

Début : 2026-05-31 09:00:00

2026-05-31

Courses qui se courent déguisées

4ème édition du Marathon des Vignobles de Cahors La Vallée du Lot en fête.

Courses qui se courent déguisées. Un marathon et semi-marathon sur routes et chemins, ravitaillements sportifs et dégustations de vins et produits du terroir, animations tout le long du parcours (à partir du 8ème kms).

Le parcours accessible aux joëlettes.

Possibilité de faire le Marathon en Relais de 2 personnes (21 Km pour chaque coureur) ou en Relais de 4 personnes (10 kms + 11 kms + 10 kms + 11 kms) .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie marathoncahors@gmail.com

English :

4th edition of the Marathon des Vignobles de Cahors ? The Lot Valley celebrates.

Races in disguise

German :

4. Ausgabe des Marathon des Vignobles de Cahors? Das Lot-Tal in Feierlaune.

Rennen, die verkleidet gelaufen werden

Italiano :

quarta edizione della Maratona del vino di Cahors? La Valle del Lot festeggia.

Gare da correre sotto mentite spoglie

Espanol :

4ª edición del Maratón del Vino de Cahors ? El valle del Lot lo celebra.

Carreras de disfraces

