Cahors

Menu fête des mères à La Chartreuse

130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour la fête des mères, la Chartreuse a préparé un menu spécial !

Réservation obligatoire.

Pour la fête des mères, la Chartreuse a préparé un menu spécial !

Réservation obligatoire.

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130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com

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English :

For Mother’s Day, La Chartreuse has prepared a special menu!

Reservation required.

L’événement Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot