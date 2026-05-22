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Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors

Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors

Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 130 chemin de la Chartreuse

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 59 59 Tarif adulte

Cahors

Menu fête des mères à La Chartreuse

130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Pour la fête des mères, la Chartreuse a préparé un menu spécial !

Réservation obligatoire.

Pour la fête des mères, la Chartreuse a préparé un menu spécial !

Réservation obligatoire.

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130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37  contact@la-chartreuse.com

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English :

For Mother’s Day, La Chartreuse has prepared a special menu!

Reservation required.

L’événement Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot

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