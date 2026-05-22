Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors
Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors dimanche 31 mai 2026.
Cahors
Menu fête des mères à La Chartreuse
130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : 59 – 59 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pour la fête des mères, la Chartreuse a préparé un menu spécial !
Réservation obligatoire.
Pour la fête des mères, la Chartreuse a préparé un menu spécial !
Réservation obligatoire.
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130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com
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English :
For Mother’s Day, La Chartreuse has prepared a special menu!
Reservation required.
L’événement Menu fête des mères à La Chartreuse Cahors a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot
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