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La Nuit européenne des musées au musée Henri-Martin Cahors

La Nuit européenne des musées au musée Henri-Martin Cahors

La Nuit européenne des musées au musée Henri-Martin Cahors samedi 23 mai 2026.

Adresse : 792 Rue Émile Zola

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Cahors

La Nuit européenne des musées au musée Henri-Martin

792 Rue Émile Zola Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Musée Henri-Martin participe à la Nuit européenne des musées avec un programme festif et créatif.

Le Musée Henri-Martin participe à la Nuit européenne des musées avec un programme festif et créatif.

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792 Rue Émile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 

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English :

The Henri-Martin Museum is taking part in European Museum Night with a festive and creative program.

L’événement La Nuit européenne des musées au musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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