Cahors

Instant terroir Cheminant de Saint-Jacques

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Et si on prenait le temps… de savourer notre terroir autrement ?

Le temps d’une fin d’après-midi, partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre les vins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Le tout dans une ambiance conviviale, authentique et chaleureuse… comme on les aime.

Entre amis, en famille ou simplement par curiosité…

Venez cheminer au cœur de nos appellations et partager un moment unique autour du vin.

Et si on prenait le temps… de savourer notre terroir autrement ?

Le temps d’une fin d’après-midi, partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre les vins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Le tout dans une ambiance conviviale, authentique et chaleureuse… comme on les aime.

Entre amis, en famille ou simplement par curiosité…

Venez cheminer au cœur de nos appellations et partager un moment unique autour du vin.

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65 contact@cahorsvalleedulot.com

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English :

At the end of an afternoon, meet the people who bring the wines of the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela to life.

And all in a friendly, authentic and warm atmosphere? just the way we like it.

Between friends, with family or simply out of curiosity?

Come and walk in the heart of our appellations and share a unique moment around wine.

L’événement Instant terroir Cheminant de Saint-Jacques Cahors a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot