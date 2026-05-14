Cahors

Exposition collective Art & Muse

57 Cours de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

La Chapelle du Foyer Lamourous accueille une exposition collective Art & Muse

La Chapelle du Foyer Lamourous accueille une exposition collective Art & Muse. Un collectif de 9 femmes peintres, photographes, céramistes, sculptrices.

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57 Cours de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 81 95 94 08

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English :

The Chapelle du Foyer Lamourous hosts a group exhibition: Art & Muse

L’événement Exposition collective Art & Muse Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot