Exposition collective Art & Muse Cahors
Exposition collective Art & Muse Cahors samedi 1 août 2026.
Cahors
Exposition collective Art & Muse
57 Cours de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
La Chapelle du Foyer Lamourous accueille une exposition collective Art & Muse
La Chapelle du Foyer Lamourous accueille une exposition collective Art & Muse. Un collectif de 9 femmes peintres, photographes, céramistes, sculptrices.
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57 Cours de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 81 95 94 08
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English :
The Chapelle du Foyer Lamourous hosts a group exhibition: Art & Muse
L’événement Exposition collective Art & Muse Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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