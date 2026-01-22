Cahors

Atelier de l’imaginaire au Musée Henri-Martin

792 rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-07-24 18:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Nino en Pop-up

Après une découverte des œuvres de Nino Ferrer, créez votre carte pop-up inspirée de son univers coloré

Nino en Pop-up

Après une découverte des œuvres de Nino Ferrer, créez votre carte pop-up inspirée de son univers coloré. Un atelier ludique pour explorer sa créativité et donner vie à une œuvre personnelle en volume !

.

792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nino in Pop-up:

After discovering the works of Nino Ferrer, create your own pop-up card inspired by his colorful world

L’événement Atelier de l’imaginaire au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot