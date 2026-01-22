Atelier de l’imaginaire au Musée Henri-Martin Cahors
Atelier de l’imaginaire au Musée Henri-Martin Cahors vendredi 24 juillet 2026.
Cahors
Atelier de l’imaginaire au Musée Henri-Martin
792 rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-07-24 18:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Nino en Pop-up
Après une découverte des œuvres de Nino Ferrer, créez votre carte pop-up inspirée de son univers coloré
Nino en Pop-up
Après une découverte des œuvres de Nino Ferrer, créez votre carte pop-up inspirée de son univers coloré. Un atelier ludique pour explorer sa créativité et donner vie à une œuvre personnelle en volume !
.
792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nino in Pop-up:
After discovering the works of Nino Ferrer, create your own pop-up card inspired by his colorful world
L’événement Atelier de l’imaginaire au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Théâtre « Sous Terre » Cahors 20 mai 2026
- Cercle de parole sur le thème reconnaître et apaiser mes émotions Cahors 21 mai 2026
- Rencontre avec Steve Hagimont à la librairie Calligramme Librairie Calligramme Cahors 21 mai 2026
- ***COMPLET*** Théâtre « La Vérité » Cahors 22 mai 2026
- LA CHICA OKALI LES DOCKS Cahors 22 mai 2026