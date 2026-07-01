Informations pratiques

Cahors

Les Terrasses en Fête

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-23 2026-08-06

Cet été, les Mets Jeudis évoluent et deviennent Les Terrasses en Fête, un nouveau rendez-vous festif organisé par Au Bureau, Le Bordeaux, Le Bistrot Gambetta, Le Bistrot de L'Isa, L'Interlude et Sudreau Côté Cave, en partenariat avec le Meules Bleues Festival, la Ville de Cahors, Groupama et E.Leclerc Cahors Pradines.

Trois soirées sont programmées les 23 juillet, 6 août et 20 août sur le boulevard Gambetta et les terrasses des établissements partenaires

Cet été, les Mets Jeudis évoluent et deviennent Les Terrasses en Fête, un nouveau rendez-vous festif organisé par Au Bureau, Le Bordeaux, Le Bistrot Gambetta, Le Bistrot de L'Isa, L'Interlude et Sudreau Côté Cave, en partenariat avec le Meules Bleues Festival, la Ville de Cahors, Groupama et E.Leclerc Cahors Pradines.

Trois soirées sont programmées les 23 juillet, 6 août et 20 août sur le boulevard Gambetta et les terrasses des établissements partenaires. L'objectif est de proposer des animations musicales gratuites afin de faire vivre le centre-ville tout au long de l'été, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

Pensé comme un rendez-vous populaire, Les Terrasses en Fête a pour ambition de valoriser les établissements du centre-ville tout en proposant aux Cadurciens et aux visiteurs trois soirées gratuites mêlant concerts, restauration en terrasse et animations estivales.

Avec Les Terrasses en Fête, nous souhaitons créer un rendez-vous fédérateur qui fasse vivre le cœur de ville pendant l'été, en associant commerçants, partenaires et acteurs culturels autour d'une programmation accessible à tous.

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 51 88 76 72 maxime.poulou@lotofgoodday.fr

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English :

This summer, Mets Jeudis is evolving into Les Terrasses en Fête, a new festive event organized by Au Bureau, Le Bordeaux, Le Bistrot Gambetta, Le Bistrot de L’Isa, L’Interlude, and Sudreau Côté Cave, in partnership with the Meules Bleues Festival, the City of Cahors, Groupama, and E.Leclerc Cahors Pradines.

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Three evenings are scheduled for July 23, August 6, and August 20 on Boulevard Gambetta and the terraces of the partner establishments

L’événement Les Terrasses en Fête Cahors a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cahors Vallée du Lot